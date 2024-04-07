رفع حالة الطوارئ بحدائق القناطر استعدادا لعيد الفطر

تزينت حدائق القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، وجرى رفع حالة الطوارئ لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث رفعت إدارة ري القناطر الخيرية حالة الطوارئ، وجرى تكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات.

كما يتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيًا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية، حيث يقوم فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة في القناطر الخيرية بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة العيد وذلك من خلال أجهزة الوزارة واعتمادًا على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وأعلنت محافظة القليوبية، أن أسعار دخول حدائق القناطر المنتشرة بالمدينة وتكون مقصدا لكل أهالي القليوبية والقرى المجاورة في العيد والمناسبات المختلفة في متناول الجميع، حيث تبلغ أسعار تذاكر الدخول بحدائق "الجامع أمام سجن نساء بالقناطر والتوفيقي" بـ5 جنيهات للفرد، وحدائق "النخيل والتوفيقي أ، والحديقة النموذجية أ، وحديقة الياسمين"، بـ10 جنيهات للفرد، وحدائق "لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافي، والبحيرة، والنيل"، بـ20 جنيها للفرد.

حدائق القناطر

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