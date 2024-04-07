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الأحد 07 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

قصر ثقافة سوهاج ينظم احتفالية للاحتفاء بيوم اليتيم.. صور

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نظم فرع ثقافة سوهاج حفلا فنيا بالنادي الرياضي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم في سياق برامج وزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات مع فقرة التنورة على نغمات المزمار البلدي وسط تفاعل الجمهور، ثم توالت الفقرات الفنية المقدمة للأطفال منها ورش لتعليم أساسيات الرسم، بجانب عروض الأراجوز ومسرح العرائس، وفقرة اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة.

وتواصلت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، مع فقرة رسم على الوجه، وعدد من المسابقات الترفيهية تلاها توزيع جوائز على الفائزين لإدخال البهجة على قلوب الأطفال.

واختتم الحفل بمجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية لعدد من الموهوبين منها "قمر سيدنا النبي، مرحب شهر الصوم، وصلوا على أنوار نبينا" وسط تفاعل كبير من الحضور.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة يوم اليتيم قصر ثقافة سوهاج