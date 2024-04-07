بعد توقف عام.. بطلة الكاراتيه الأولمبية فريال أشرف تعلن عودتها للملاعب

كشف الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي، أن البطلة الأولمبية فريال أشرف، ستعود إلى المشاركة مع الفراعنة في بطولة الدوري العالمي ”البريميرليج“ للكبار والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل المقبل، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأكدت فريال أشرف لاعبة نادي المؤسسة العسكرية والمنتخب الوطني للكاراتيه، في تصريح لها، أنها متوقفة عن اللعب منذ أكثر من عام، مشددة على أنها لم تكن تنوي اعتزال اللعب، وأنها توجت بميدالية ذهبية في بطولة العالم التي تلت أولمبياد طوكيو.

وأضافت فريال أنه بعد المشاركة في بطولة العالم نوفمبر 2023، حملت لذلك كان يجب أن تتوقف عن اللعب والتدريبات، وبعد الولادة مباشرةً بدأت في العودة مرة آخرى.

وأردفت صاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو، أنها كانت تحتاج إلى أخذ قسط من الراحة، بعد الأولمبياد وهو ما تصادف بفترة حملها.

واستطردت فريال أنها عادت للتدريبات بعد أسبوعين فقط من الولادة، حيث بدأت يوم 25 ديسمبر بتدريبات لياقة بدنية مع المدرب محمد علي، ومنذ ما يقرب من شهر ونصف بدأت في تدريبات الكاراتيه مع المدرب خالد فضل قبل أن تنتظم في تدريبات المنتخب المصري منذ عدة أسابيع تحت قيادة الجهاز الفني المكون من مراد عاصم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية، وعبد الفتاح النجار المدير الفني لمنتخب مصر للكبار، وهانى قشطة مدرب منتخب مصر للسيدات كوميتية،

وتابعت فريال، أنها لم تستعيد مستواها بعد لاحتياجها لتدريبات مكثفة حتى تعود إلى الوزن الذي كانت تلعب به وهو ما يعد أكبر تحدي يواجهها الآن، حيث ستخوض البطلة الأولمبية منافسات البريميرليج في ميزان 68 كجم وهو نفس الميزان الذي حصدت فيه الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو.

وأضافت فريال أن الهدف الأساسي الذي تسعى لتحقيقه هو المشاركة والتتويج بميدالية في بطولة العالم 2025 التي ستقام في مصر، وأبدت حزنها الشديد بسبب خروج الكاراتيه من الأولمبياد مؤكدة أنها لعبة تستحق التواجد في الدورات الأولمبية.

وأتمت فريال تصريحاتها أنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق أفضل النتائج في بطولة البريميرليج بالقاهرة خاصة أنها أول بطولة ستخوضها بعد الحمل والولادة وهو ما يزيد من صعوبتها.