وفد من الكنيسة الكاثوليكية يهنئ محافظ قنا بعيد الفطر

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الاحد، كلا من نيافة الأنبا عمانوئيل عياد ، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك بالبحر الاحمر وقنا ، والاب مرقس سليمان راعي كنيسة العائلة المقدسة بقنا ، والاب ملاك ناجي راعي كنيسة مارجرجس بحجازة ، والسير كاترينا ثروت، مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا،والاخت تيرزينا حنا بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

حيث أكد الأنبا عمانوئيل، حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يميز الشعب المصرى، مقدما التهنئة لمحافظ قنا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصر بالأمن والسلامة والرخاء.



من جانبه أعرب محافظ قنا، عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا أن تماسك الشعب المصرى، ووحدته هي الدعامة الرئيسية للاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى توصية رئيس الجمهورية الدائمة للشعب المصرى بمختلف المحافل بالعمل على قلب رجل واحد لتحقيق الأهداف، مؤكداً أن مصر قادرة بقيادتها الحكيمة، و وحدة شعبها على تخطى كل التحديات، لافتا إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة فى المناسبات المختلفة، يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام ، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.