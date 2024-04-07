ads
الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

محاكمة عاجلة للمتهم بدهس طالبة الطب تسنيم بسطاوي

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة المتهم بدهس تسنيم بسطاوي طالبة بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة في منطقة التجمع الخامس، مما أسفر عن وفاتها بعد شهرين من مكوثها داخل المستشفى، للمحاكمة العاجلة فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

كان قسم شرطة التجمع الخامس قد تلقي بلاغَا من شرطة النجدة، بوجود مصادمة ومصابة بشارع متفرع من شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين إصابة تسنيم عزت بسطاوي، 23 سنة، طالبة بكلية الطب البيطرى بجامعه القاهرة، ونُقلت للمستشفى في حالة حرجة.

بإجراء التحريات، تبين أنه حال سير سيارة ملاكي “ماركة بي إم دبليو” كحلي اللون، والتراخيص سارية، قيادة “عبد الله.أ” (18 سنة)، طالب بالجامعة الألمانية، اصطدم بالضحية، ما تسبب فى إصابتها بنزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

بسؤال المتهم، قرر بأنه خلال سيره بالسيارة، فوجىء بسيدة تعبر الطريق مسرعة، وحاول مفاداتها ولم يتمكن، ما تسبب في اصطدامها وحدوث إصابتها، ما دفعه إلى التوقف والاتصال بالإسعاف وتم نقلها للمستشفى.

بمعاينة السيارة، تبين وجود تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الأمامي وكسر “الإكصدام” والمرآة بالجانب الأيمن، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن و"الكبوت".
 

نيابة القاهرة الجديدة تسنيم بسطاوي التجمع الخامس قسم شرطة التجمع الخامس شارع التسعين الحادث الإسعاف نزيف في المخ مكان الحادث أجهزة الأمن