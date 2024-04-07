محادثات بين واشنطن وبكين لترحيل الصينيين من أمريكا

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، إن الولايات المتحدة تجري محادثات رفيعة المستوى مع الصين تهدف إلى زيادة عدد مواطني البلد الآسيوي الذين يتم ترحيلهم من أمريكا، في خطوة تعكس سياسة التشدد التي اتبعتها واشنطن منذ فترة حكم الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، واستمرت في عهد إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.



وأوضح مايوركاس في مقابلة مع شبكة NBC News، أن "رفْض الصين قبول عمليات الترحيل قد يتغير، لقد عملنا مع جمهورية الصين الشعبية لاستقبال الأفراد الذين قررنا أنهم غير مؤهلين للبقاء في الولايات المتحدة".



وأشار إلى أنه أثار القضية، في فبراير الماضي، عندما التقى في العاصمة النمساوية فيينا، نظيره الصيني وزير الأمن العام وانج شياو هونج، معبّراً عن تفاؤله بأن تؤدي هذه المناقشات إلى تغيير الوضع الحالي.

وتابع بقوله: "نحن في مرحلة الانتظار لرؤية ما سيحدث، لكننا نستمر في العمل مع نظرائنا".



ونظراً للقائمة الطويلة من المشاكل العالقة، من تايوان إلى عقوبات التجارة، كان من المفترض أن تكون زيادة أعداد الطلاب من بين أسهل الأمور التي يمكن التقدم بها، لكن هذا لم يكن هو الحال، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست".

ومنذ 4 سنوات، كان الطلاب الصينيون الذين يدرسون في الولايات المتحدة يتعرضون لمزيد من المراقبة، منذ أن فُرضت قاعدة في عهد ترامب تمنع الطلاب، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، الذين يُشتبه في أنه لهم روابط عسكرية.