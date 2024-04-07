ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة، منها السفينة ( LILA PIRAEUS ) والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 179 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 30204 طن من القمح لصالح القطاع الخاص حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 60734 طن تشمل : 6900 طن علف بنجر و 2625 طن مولاس و 11236 طن كلينكر صب و 16355 طن يوريا صب و 4122 طن اسمنت صب و 19496 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31595 طن تشمل : 12582 طن قمح و 7710 طن خردة و 7263 طن حديد و 4040 طن ابلاكاش .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 419 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3232 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46236 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 160630 طنًا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2428 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة والقليوبية ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من السخنة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6626 شاحنة حيث تابع اللواء بحري احمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة الصادر من الحاويات 419 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3232 حاوية مكافئة .