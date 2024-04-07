موسكو تنتصر.. بيتر بيليجريني يفوز بانتخابات الرئاسة في سلوفاكيا

فاز بيتر بيليجريني حليف الحكومة الشعبوية المؤيدة لروسيا في سلوفاكيا، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت، أمس السبت، وهزم فيها بفارق كبير المرشّح المؤيد لأوروبا إيفان كورتشوك الذي أقرّ بخسارته، وهنّأ خصمه.



ويشغل بليجريني، الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 48 عاماً، حالياً منصب رئيس البرلمان بعدما كان في السابق رئيساً للوزراء، حصل على 53.20% من الأصوات مقابل 46.80% حصل عليها الدبلوماسي المؤيد لأوروبا، والداعم لأوكرانيا إيفان كورتشوك، بحسب نتيجة نشرها مكتب الإحصاء السلوفاكي استناداً إلى فرز 99.8% من الأصوات.



وشكّلت هذه الأرقام مفاجأة للخبراء، الذين كانوا يتوقعون نتيجة متقاربة بين المرشحين. وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية 61.12%.



وتعهد بيليجريني قائلاً: "سأبذل قصارى جهدي لضمان بقاء سلوفاكيا إلى جانب السلام وليس الحرب، وأسمح لأي شخص أن ينتقدني إذا أراد ذلك".



وفي خطاب النصر، قال بيليجريني لأنصاره، إنّ فوزه "مبعث ارتياح كبير"، مضيفاً "أريد أن أكون رئيساً يدافع عن المصالح الوطنية لسلوفاكيا".



وأكّد الرئيس المنتخب، الذي يتبنّى موقفاً متحفظاً إزاء أوكرانيا، أنّه يريد أن يفعل كلّ شيء "حتى تظلّ سلوفاكيا إلى جانب السلام وليس إلى جانب الحرب".