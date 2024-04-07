الدورى الفرنسى.. تشكيل هجومى لستاد بريست أمام ميتز

أعلن ايريك روي المدير الفنى لفريق ستاد بريست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ميتز، وذلك بعد قليل على ملعب "فرانسيس جنيه بلي"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ستاد بريست كالتالى:

حراسة المرمى: ماركو بيزوت.

خط الدفاع: كيني لالا، بريندان شاردوني، ليليان ببراسيير، برادلي لوكو.

خط الوسط: رومان ديل كاستيو، بيير لي ميلو، جوناس مارتن، كاموري دومبيا.

خط الهجوم: مارتن ساتريانو، ستيف موني.

ويحتل فريق ستاد بريست المركز الثانى برصيد 50 نقطة، بينما يقع مينز فى المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة.