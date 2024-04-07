الأنباء الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد 7 أبريل 2024 بارتفاع حصيلة شهداء ومصابي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطيينية الرسمية "وفا"، نقلا عن مصادر طبية فلسطينية أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي ضد غزة ارتفعت إلى 33175، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى نحو 75886، في الوقت الذي لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ويمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وبحسب المصادر الطبية الفلسطينية، فإن جيش الاحتلال الإسرائلي، ارتكب أربعة مجازر تسبب في استشهاد 38 فلسطينيا واصابة 71 آخرين في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انسحابه من جنوب قطاع غزة بعد أربعة أشهر من القتال في منطقة خان يونس.

وأوضحت إذاعة الاحتلال أنه لا يزال هناك لواء واحد فقط، وهو ناحال، موجود في قطاع غزة، ويتولى مهمة تأمين ما يسمى بممر نتساريم، الذي يعبر قطاع غزة من منطقة بئيري في جنوب إسرائيل إلى ساحل القطاع.

ويمكّن ممر نتساريم، جيش الاحتلال من تنفيذ غارات في شمال ووسط غزة، ويمنع الفلسطينيين من العودة إلى الجزء الشمالي من القطاع.