وزارة الهجرة: مبادرة سيارات المصريين بالخارج تنتهي 28 إبريل

طالبت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج المصريين المهتمين بمبادرة “سيارات المصريين بالخارج” والذين تواجههم مشكلة في التحويلات البنكية لاستيراد سيارة بسرعة التسجيل علي التطبيق، حتي تعمل الوزارة على تذليل العقابات، قبل 28 من إبريل الجاري، وجاء نص التدوينة التي نشرتها الوزارة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كالتالي:

بتقابلك مشكلة بخصوص التحويل من عندك ؟ مفيش مشكلة إلحق سجل علي التطبيق ولو عندك مشكلة هنحلها. إلحق سجل واحجز مكانك قبل انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج في 28 إبريل المقبل.

وتُتيح المبادرة للمصريين المقيمين في الخارج “أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج” استيراد سيارة إلى مصر مع إعفاءات استثنائية على الضرائب والجمارك والرسوم.

وتشمل التسهيلات الجديدة ما يلي:

- إلغاء التصديقات والاعتمادات التي كانت مطلوبة سابقًا.

- ربط 30% من قيمة الضريبة الجمركية في شكل وديعة بالعملة الأجنبية يتم استردادها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد.

- مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

- إمكانية استيراد السيارات المستعملة التي مر عليها بحد أقصى 3 سنوات من يوم الحصول على بوليصة الشحن.

إلحق سجل الآن واحجز مكانك في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" قبل انتهاء الفرصة في 28 أبريل! عشان تقدر تستفيد بكل هذه التسهيلات ..

للتسجيل في المبادرة قم بتحميل تطبيق "سيارات المصريين بالخارج":

من هواتف اندرويد :‏

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

من هواتف iOS” iPhone‏"

https://apps.apple.com/app/id6444364022#

#حلمك_يتحقق