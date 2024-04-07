مسؤول إيراني كبير: جميع السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة

نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول إيراني كبير قوله إن جميع سفارات إسرائيل لم تعد آمنة.

وأدلى يحيى رحيم صفوي، مستشار الزعيم الإيراني الأعلى، بتلك التصريحات في أعقاب هجوم يشتبه في أن إسرائيل شنته على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل، والذي توعدت طهران بالرد عليه.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الأحد ،إن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي سيناريو قد يستجد مع إيران، إذ تبقي على التأهب لهجوم محتمل ردا على مقتل قادة عسكريين إيرانيين في الأول من أبريل.

وأصدر مكتب غالانت البيان بعد أن أجرى: تقييما لموقف العمليات مع كبار مسؤولي الجيش.

وقال المكتب في البيان: إثر اكتمال التقييم، أكد الوزير غالانت على أن الجيش الإسرائيلي أكمل الاستعدادات للردود في حالة وقوع أي سيناريو قد يستجد في مواجهة إيران.

وهددت إيران بالرد على ضربة يشتبه بأنها إسرائيلية في دمشق أسفرت عن مقتل سبعة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، من بينهم قائد بارز.

ولم تؤكد إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم. ومع ذلك قال مسؤولون إسرائيليون بشكل عام إنهم يعملون ضد إيران التي تدعم (حماس) في غزة وحزب الله في لبنان، وتخوض حماس وحزب الله معارك مع إسرائيل على مدى الأشهر الستة الماضية.