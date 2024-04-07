قس بجوار شيخ.. سحور الوحدة الوطنية في دمياط (صور)

شهدت محافظة دمياط في آخر أيام شهر رمضان المبارك سحور الوحدة الوطنية بدمياط في إطار الحب المتبادل بين عنصري الشعب المصري أقامت كنيسة الروم بدمياط حفلا وسحورا جماعيا لتوطيد العلاقات وإظهار مشاعر الحب والود والتسامح وذلك برعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبحضور اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام لمحافظة دمياط والشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط والأنبا بندليمون ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية.

ومن جانبه قال الأنبا بندليمون كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس في محافظة دمياط ان ذلك السحور تقليد اصبح سيتكرر كل عام في دمياط للتدليل على اواصر المحبة والودّ والانتماء بين المسلمين والأقباط في محافظة دمياط دون تفرقة فنحن جميعا شعب واحد ولن يفرقنا شئ او شخص .

وقال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط أنه تم تحديد عدة مساجد كبرى وساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2024 منها «مسجد الرحمن ، ومسجد المنياوي، ومسجد الدعوة، ومسجد الكبير بكفر البطيخ ، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد الهداء، ومسجد أبو بكر الصديق، ومسجد الكبير بكفر سعد، ومسجد ولسن بدمياط ومسجد الكبير بكفر شحاتة، ومسجد البحر الوسطاني، ومسجد النصر ، مسجد طلعت بدمياط، ومسجد السلام، ومسجد الكبير بالناصرية، ومسجد الكبير بشرباص ومسجد السلام، ومسجد السرايا، ومسجد اللوزي ،ومسجد البحر بكفر سليمان، ومسجد البحر بكفر المنازلة، ومسجد الكبير بميت غالب، ومسجد الهدى النبوي مسجد القديم»

في سياق آخر ، أعلن اللواء أحمد ماهر شاهين ،رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال أجازة عيد الفطرالمبارك موضحاً مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية لحل أي مشكلة فور ظهورهاخلال تلك الفترة .

هذا إلى جانب التأكد من كفاءة كافة المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها شفط أو مدمجة أو تدخل سريع .

وأكد شاهين إنتظام العمل بجميع المحطات والروافع مياه و صرف صحي بمختلف إداراتها الفنية بنظام الورديات وفق الطاقة التشغيلية المحددة بخطة التشغيل, والتأكد من كفاءة وسلامة كافة الشبكات وانتظام الضغوط.