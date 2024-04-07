الاحتلال يرتكب 4 مجازر بقطاع غزة.. ضحيتها 38 شهيدا و71 مصابا خلال الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 38 شهيدا و71 مصابا خلال الساعة الـ24 الماضية، وفقا نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكشفت الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33 ألفا و175 شهيدا وإصابة 75 ألفا و886 شخصا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.