الجيش الإسرائيلي يسحب قواته البرية من جنوب قطاع غزة

أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الجيش سحب جميع قواته البرية من جنوب قطاع غزة ما عدا كتيبة واحدة.

وأفادت شبكة سكاي نيوز عربية بأن جيش الاحتلال يقلص قواته في قطاع غزة ويسحب الفرقة 98 من خان يونس.

وفي سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إن إحدى الحافلات تعرضت لإطلاق نار شرق قلقيلية بالضفة الغربية وتم الدفع بتعزيزات.

وذكر إعلام إسرائيلي أن مستوطنين أصيبا في إطلاق نار على حافلة شرق قلقيلية وتم إغلاق الطرق بمحيط الحادث.

وتحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلية قرية النبي إلياس قرب قلقيلية بحثا عن مطلق النار على حافلة، بالإضافة إلى إصابة مستوطنين أحدهما بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار شرق قلقيلية.