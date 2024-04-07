محافظ القليوبية يستقبل وفدا كنسيا للتهنئة بعيد الفطر

استقبل، اليوم الأحد، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها والأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ القليوبية، خلال اللقاء، أن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصري، يشير إلى روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام وتلك الروح الوطنية التي تشكل حِصنًا آمنًا لأبناء هذا الوطن، مشيدًا بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

ورحب محافظ القليوبية، بوفد الكنيسة المصرية مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية قيادة وشعبًا وجيشًا، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والأمان والإستقرار والإزدهار، مشيراً إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط المحافظة وحرصها على تحقيق التنمية فضلاً عن دورها في توعية المواطنين.

من جانبه عبر وفد الكنيسة المصرية عن خالص التهنئة بعيد الفطر المُبارك لمحافظ القليوبية وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين، باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد، مشيرًا إلى أن محافظة القليوبية تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذي يظهر جليًا في الأعياد الدينية والوطنية، كما يجسد روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات متمنين دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام جميع الشعب المصري.