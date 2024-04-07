وزيرة الخزانة الأمريكية: علاقاتنا مع الصين معقدة.. وبكين تدعو واشنطن للتعاون

عكس اللقاء بين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، وضيفته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، "مناخاً إيجابياً" بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، مع تأكيد بكين رغبتها في "الشراكة عوضاً عن الخصومة"، رغم إقرار واشنطن بوجود تباينات تتطلب نقاشات صريحة.

وحلّت يلين في بكين، بعدما أمضت أياماً في مدينة قوانجتشو، حيث التقت مسؤولين محليين أبرزهم نظيرها هي ليفنج، ورجال أعمال أمريكيين. وأكدت الوزيرة لمضيفها لي، أن العلاقات بين البلدين، "لا يمكن أن تمضي قدماً سوى من خلال التواصل المباشر والصريح".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية في مستهل لقائها مع رئيس الوزراء الصيني، إن قدرة البلدين على إجراء "محادثات صعبة"، وضعت القوتين الاقتصاديتين العظميين على "أساس أكثر استقراراً" خلال العام الماضي.

وشددت على أن واشنطن وبكين عليهما "مهمة" إدارة "العلاقة المعقدة" بشكل مسؤول، وطرحت على القيادة الصينية موقفها الذي يدعو إلى كبح جماح طاقة التصنيع الفائضة للصين.

وأضافت يلين: "في حين يتعين علينا بذل المزيد من الجهد، فإنني أعتقد أننا وضعنا علاقتنا الثنائية على أساس أكثر استقراراً خلال العام الماضي".

وتابعت: "هذا لا يعني تجاهل خلافاتنا أو تجنب المحادثات الصعبة، بل يعني إدراك أننا لا نستطيع إحراز تقدم إلا إذا تواصلنا بشكل مباشر ومنفتح مع بعضنا بعضاً".

من جانبه، رد رئيس الوزراء الصيني، قائلاً إنه يتعين على البلدين احترام بعضهما بعضاً، وإنه يجب أن يكونا "شريكين لا خصمين"، مضيفاً أنه تم إحراز "تقدم بناء" خلال زيارة يلين.

وأكد على مسامع يلين أنّ روّاد الإنترنت الصينيين يتابعون عن كثب زيارتها لبلدهم منذ وصلت هذا الأسبوع إلى قوانجتشو، مشيراً إلى أنّ اهتمامهم هذا يُظهر "التوقّعات والأمل في تحسّن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة".