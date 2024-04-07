محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ الدورة التدريبية في الدفاع المدني

تابع ، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ فعاليات الدورات التدريبية في مجال "الدفاع المدني"، ضمن خطة الوزارة لدعم فرق الجوالة والجوالات، بمراكز شباب دمرو ،منشاةعباس ،كفر تيدا ،العباسية ،المثلث ، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بكفرالشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ ، أن هدف الدورة التدريبية هي ضمان فعالية وجاهزية المتطوعين من أعضاء فرق الجوالة والجوالات وحصولهم على الإعداد والتجهيز والتنظيم المناسب حتى يكونوا مساندين فاعلين للدفاع المدني والحماية المدنية في الظروف الحالات الطارئة، وفي حدوث الأزمات والكوارث، لذا فقد وجب تدريبهم على أعمال الدفاع المدني على يد المتخصصين في المجال.

من جانبه أوضح، الدكتور عزت محروس ،وكيل وزاره الشباب والرياضه بكفر الشيخ أن الدورة التدريبية تناولت المهام الواجب تدريب الشباب عليها "أعضاء فرق الجوالة والجوالات" في مجال الدفاع المدني استعدادا لمواجهة الأزمات والكوارث، وهي إخماد الحرائق البسيطة، وحصر الحرائق الكبيرة ومكافحتها، حتى حضور الدفاع المدني، وكيفية التعامل واستخدام وسائل الإطفاء مثل طفايات الحريق وبطاطين الحريق وخراطيم المياه.

كما تناولت الندوة، كيفية إرشاد سيارات الإطفاء في موقع الحريق والمساعدة في عمليات الإطفاء،إجراء الإسعافات الأولية للمصابين،إنقاذ وإخلاء المصابين وإزالة الأنقاض ،و المشاركة في عمليات الإخلاء والإيواء والإغاثة، المشاركة في إعداد وتجهيز معسكرات الإيواء العاجل للمتضررين



جاء تنفيذ الدورات التدريبيه بشباب كفر الشيخ ،بإشراف مصطفى غريب وكيل المديريه للشباب ،والعقيد أحمد نعيم مدير الاداره العامه للحمايه المدنيه بكفر الشيخ ،وصبحي عبد العزيز مدير إدارة الشباب ومتابعه تنفيذية عبد الفتاح الوكيل ،المنسق الكشفي بالمديريه

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