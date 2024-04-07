«الأرصاد» تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار «نيهال» في أول أيام عيد الفطر المبارك

نفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما أثير عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض البلاد لإعصار نيهال في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «البلاد لن تتأثر بأي عاصفة أو إعصار خلال الأيام المقبلة، ولكن سنشهد فرص أمطار خلال أيام العيد، وهي حالة جوية عادية جدا تعودنا عليها في فصل الربيع، والأمطار ستكون عادية».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «ثمة انخفاض في قيم الحرارة بدأنا نشعر به في معظم المحافظات، واختلفت مصادر الكتل الهوائية تماما وأصبحت معظمهما قادمة من جنوب أوروبا إلى البحر المتوسط، وبدأت قيم الحرارة تعود إلى المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام والعظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 26 درجة مئوية».