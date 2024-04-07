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الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

تعيين 5 رؤساء تحرير جدد بالصحف القومية اليومية

المهندس عبد الصادق
المهندس عبد الصادق الشوربجي
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تعلن الهيئة الوطنية للصحافة عن تغييرات صحفية تشمل تعيين 5 رؤساء تحرير جدد للصحف القومية اليومية، إضافة إلى 4 رؤساء تحرير جدد للبوابات الإلكترونية للمؤسسات القومية.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للصحافة بعد قليل برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، اجتماعًا لها للإعلان عن التغييرات الصحفية.
وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قررت من قبل تكليف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والإلكترونية ومجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والإصدارات الصحفية لمدة ثلاثة أشهر، أو إجراء التغييرات الصحفية أيهما أقرب.

 


 

الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي