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الأحد 07 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

صحيفة عبرية: إنسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب غزة عدا لواء واحد

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 7 أبريل 2024 عن انسحابه من جنوب قطاع غزة بعد أربعة أشهر من القتال في منطقة خان يونس.

ولا يزال هناك لواء واحد فقط، وهو ناحال، موجود في قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن لواء ناحال يتولى مهمة تأمين ما يسمى بممر نتساريم، الذي يعبر قطاع غزة من منطقة بئيري في جنوب إسرائيل إلى ساحل القطاع.

ويمكّن الممر الجيش الإسرائيلي من تنفيذ غارات في شمال ووسط غزة، ويمنع الفلسطينيين من العودة إلى الجزء الشمالي من القطاع، ويسمح للمنظمات الإنسانية بإيصال المساعدات مباشرة إلى شمال غزة.

إنسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة إنسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب غزة