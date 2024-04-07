ضبط 18279عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب محمد عبد العال، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، تم تنفيذ عدة حملات تموينية.

وأسفرت بمركزى أبو المطامير والدلنجات تم ضبط 6 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

وبمركزى وادى النطرون ودمنهور تم ضبط 18279عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل عدد من المخازن كما تم تحرير محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية ومحضرين عرض للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.