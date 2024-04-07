جوميز يلقي محاضر أخيرة على اللاعبين قبل مواجهة فيوتشر بالكونفيدرالية

يلقي البرتغالي جوزية جوميز مدرب الزمالك، مساء اليوم الأحد، محاضرة أخيرة على اللاعبين قبل أن يتوجه الفريق لملعب القاهرة الدولي لخوض لقاء فيوتشر، في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك بعدما حسم الزمالك لقاء الذهاب بنتيجة 2-0.

ومن المقرر أن يقوم جوميز بالحديث عن الخطة الفنية للزمالك أمام فيوتشر خلال المحاضرة ويحفز اللاعبين لتحقيق الانتصار للتأهل رسميا للدور نصف النهائي .

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.