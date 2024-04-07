أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الأحد، سحب جميع القوات البرية من جنوب قطاع غزة باستثناء لواء واحد، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إسرائيل سحبت جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس.

وأضافت أنه لم يبق في غزة سوى "لواء ناحال العامل" في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف في وقت سابق اليوم بمقتل 4 عناصر بينهم ضابط برتبة نقيب و3 جنود خلال معارك دارت في منطقة خان يونس أمس.

وتوالت بيانات جيش الاحتلال بشأن الخسائر البشرية التي تعرض لها في خان يونس منذ إعلان كتائب القسام عمليتها النوعية ضد قوات الاحتلال في حيي الزنة والأمل بخان يونس أمس السبت.