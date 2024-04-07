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الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بعد مرور 6 أشهر من العدوان على غزة.. خسائر اقتصادية فادحة لإسرائيل

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "بعد مرور 6 أشهر من العدوان على غزة.. خسائر اقتصادية فادحة لإسرائيل".

خسائر اقتصادية فادحة مُني بها الاقتصاد الإسرائيلي بعد مرور 6 أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تحت وطأة ارتفاع تكاليف تمويل الحرب وهروب المستثمرين والشركات خوفا من الإفلاس.

وفي أحدث خطوات لعمليات التخارج، سحبت أيرلندا أكثر من 3 ملايين دولار من محفظة الأسهم العالمية الخاصة بها للاستثمار في بنوك وشركات إسرائيلية.

ومع اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانتقال التوترات إلى جبهات أخرى تسارعت وتيرة تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع الأسهم الإسرائيلية، وذلك بعد الانخفاض الحاد بأسعار الأسهم.

وتسعى أكثر من 70% من 500 شركة ناشئة إلى تحويل الأموال والعمالة ومقراتها خارج إسرائيل نتيجة التوترات الداخلية والخارجية، في حين أضطر البعض الآخر إلى تسريح موظفين.

الاقتصاد الإسرائيلي الحرب الإسرائيلية العدوان الإسرائيلي قطاع غزة