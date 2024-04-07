دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الـ 27 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، ملخص أحداث الحلقات الـ 27 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية في موسم دراما رمضان 2024.

الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8، شهدت مواقف كوميدية كثيرة، بدات الحلقة من جوني وهو يبحث عن وظيفة بعد حديثه مع هجرس، وفكر جوني في تحويل دوار الكبير لفندق، وقام بعمل حملات دعائية على السوشيال ميديا، وبدأت أفواج السياح تأتي حتى وجد نفسه أمام مشكلة جديدة وهي كيفية إقناع الكبير، حتى أخبره بأن هؤلاء السياح أصدقائه.

تضمنت أحداث الحلقة 27 من مسلسل إمبراطورية ميم، عودة منى من البعثة التي اضطرتها إلى السفر لباريس، وذهبت إلى والدها واعتذرت له، وأخبرته بأنها سوف تُخرجه بكفالة مالية.

وخلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، اتفق جلال مع مصابح بأنه يقوم بقتل كلا من طارق وغادة على الرغم من أن غادة هي التي سوف تساعده في الدخول لمنزل طارق.