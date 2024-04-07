يديعوت أحرونوت: انسحاب الفرقة القتالية 98 بالجيش الإسرائيلي من خان يونس

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية ، اليوم الأحد، أن اسرائيل سحبت الفرقة القتالية 98 بالجيش الإسرائيلي من خان يونس، وذلك وفقا لنبأ عاجل أوردته قناة "العربية".

وأعلنت كتائب القسام، في بيان لها ،أن مقاتليها قتلوا 9 جنودا إسرائيليين، وأصابوا آخرين، في منطقة الزنة شرقي خان يونس، موضحة أنها استهدفت 3 دبابات ميركافا بقذائف الياسين 105في منطقة الزنة بخان يونس ، مشيرة انه فور تقدم قوات الانقاذ ووصولها الى وسط حقل ألغام تم تفجير 3 عبوات مضادة للأفراد.

واوضح البيان ان المواجهات لا تزال مستمرة في منطقة الزنة بخان يونس.

كما أعلنت القسام عن قتل 5 جنود اسرائيليين من المسافة صفرواصابة اخرين وتدمير ناقلة جند، واستهداف قوة راجلة بعبوة مضادة للافراد بحي الأمل بخان يونس