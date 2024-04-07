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الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بحلول عيد الفطر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني برقية لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هنأ فيها سيادته وأعضاء المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك، هذا نصها:

السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
رئيس مجلس الشيوخ

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، مصليًا أن ينعم الله عليكم بالصحة ويوفقكم لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة للمؤسسة التشريعية إعلاءً للمصلحة العامة للوطن والمواطنين وتحقيق الآمال والطموحات الوطنية كافة.

دمتم في رعاية الله وأمنه.

البابا تواضروس الثاني
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

 

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