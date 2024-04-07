ads
الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يهنئ رئيس مجلس النواب بحلول عيد الفطر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الفطر المبارك، هذا نصها:

السيد المستشار حنفي جبالي
رئيس مجلس النواب

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، الذي يأتي هذا العام بالتزامن مع بدء العمل بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نصلي أن يوفق الله جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم للمؤسسة التشريعية العريقة والعمل لأجل صالح المصريين ولتحقيق آمالهم.

دمتم في حفظ الله ورعايته.

البابا تواضروس الثاني
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

 

البابا تواضروس الثاني العاصمة الإدارية الجديدة الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حلول عيد الفطر المبارك حنفي جبالي رئيس مجلس النواب