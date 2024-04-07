تدخل جراحي وغياب عن مباراة القمة.. صدمة في الأهلي بعد إصابة حسين الشحات

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة كبيرة بشأن إصابة حسين الشحات نجم الفريق وغيابه عن المباريات لفترة طويلة.

وكان حسين الشحات تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الاهلي ضد سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعه الماضي وتم نقله إلى المستشفى للخضوع لفحص طبي وأشعة هناك.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها حسين الشحات وجود شرخ في عظام الوجه ناحية اليمين و نزيف أسفل العين.

كما أثبتت الأشعة حاجة حسين الشحات للخضوع لتذخل جراحي للتعافي من الإصابة ومن المنتظر أن يغيب عن الملاعب لفترة من 4 إلى 6 أسابيع وسيرتدي قناعًا للوجه لحين تحسن حالته.

وقال مراسل قناة أون تايم سبورت، في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق، إن حسين الشحات تم وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، بعد الارتجاج، مؤكدًا أن الأشعة أثبتت إصابته بشرخ أسفل الوجه وشرخ آخر بجانب العين، ولكنه في حالة جيدة وبدأ يتحرك.

وأختتم، بأن الشحات سيخضع لتدخل جراحي بسيط اليوم الأحد، وستكون مدة غيابه عن الاهلي ستصل إلى 4 أسابيع.

وأصبح حسين الشحات خارج حسابات الأهلي في مباراة القمة ضد الزمالك المقرر لها يوم 15 أبريل الجاري.