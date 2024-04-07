سكرتير مساعد البحيرة يشهد اجتماع توزيع 3000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد محافظة البحيرة، اجتماعاً بشأن توزيع شنط مواد غذائية على الاسرالاولى بالرعاية بالمحافظة والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارات الاوقاف والتضامن الإجتماعي والتموين والتجارة الداخلية، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية إحتياجاتهم.

جاء ذلك بحضور كلا من: محمد عبد العال، مدير مديرية التموين، محمد احمد صالح، مدير عام الادارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظة، سناء العرابي، مدير ادارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، أيمن محمد سعد - ممثل مديرية التضامن الاجتماعي ، الدكتورة أمال حسين الدسوقي - هيئة سلامة الغذاء.

وتم خلال الإجتماع استعراض ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق الخاص بتشكيل لجنة لمناقشـة توجيهات القيادة السياسية فيما يخص مبادرة حياة كريمة لمشروع صكوك الأضاحى والإطعام وذلك من خلال توفير مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية والمدرجه بقوائم وزارة التضامن الإجتماعي.

وأفادت مديرية التضامن الاجتماعي أنه تم استلام 12 طن سكر وأرز من مديرية الاوقاف بإجمالى 3000 شنطة مواد غذائية تحتوى على 2 كجم سكر و 2 كجم أرز لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

وأكد السكرتير المساعد، أنه سيبدأ التوزيع اليوم بحضور اعضاء اللجنة المشكلة وكلف هيئة سلامة الغذاء بالتحقق من مدى صلاحية المواد الغذائية الواردة و كذا مديرية التضامن الاجتماعي بالتحقق من كشوف الأسماء الواردة من وزارة التضامن الاجتماعي .

كما تم تكليف إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بمراجعة توزيع الشنط الغذائية الواردة طبقا للكشوف.

ووجه مديرية الأوقاف باخطار مديرية التضامن الاجتماعي بتوقيت وصول المواد الغذائية بوقت كافي.