دول أوكوس تدرس توسيع التحالف لردع الصين

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن خطط تحالف "أوكوس" (Aukus) لضم أعضاء جدد، مع التركيز على اليابان كشريك رئيسي في "الركيزة الثانية" للتحالف، بهدف ردع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

ومن المقرر أن يعلن وزراء دفاع "أوكوس" الاثنين المقبل، إطلاق محادثات تتعلق بما يصفونه بـ"الركيزة الثانية" للتحالف، والتي تتضمن التعاون في تقنيات مثل تلك المستخدمة تحت سطح البحر والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ولكنهم لا يرغبون في توسيع "الركيزة الأولى" التي تركز على شراء أستراليا للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

يذكر أن تحالف أوكوس، تقدم بموجبه واشنطن ولندن غواصات نووية بتكنولوجيا متقدمة إلى أستراليا، ويأتي ذلك قبل أن يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في القمة المرتقبة في البيت الأبيض، الأربعاء المقبل، والاجتماع الثلاثي التاريخي بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين في اليوم التالي، قائلة إنه من المتوقع أن تعلن واشنطن وطوكيو، الأربعاء المقبل، خططهما بشأن أكبر تطوير لتحالفهما الأمني منذ عام 1960.

واعتبرت الصحيفة أن تعهد دول "أوكوس"، ببدء محادثات بشأن توسع التحالف يعد بمثابة حل وسط توصل إليه الحلفاء بعد أن دفع بعض المسؤولين الأميركيين اليابان للانضمام إلى الاتفاقية رسمياً كعضو.