وزير الخارجية الروسي يزور الصين يومي 8 و9 أبريل لمناقشة الأزمة الأوكرانية

يعتزم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارة الصين غدا الاثنين 8 أبريل لإجراء محادثات ثنائية مع نظيره الصيني وانج يي.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني نُشر اليوم الأحد 7 أبريل، قالت وزارة الخارجية الروسية إن المسؤولين سيناقشون "التعاون على الساحة الدولية" و"الموضوعات الساخنة"، بما في ذلك "الأزمة الأوكرانية".

وفي اليوم نفسه، ذكرت بلومبرج، نقلًا عن مصادرها، أن الولايات المتحدة تحذر الصين من دعمها المتزايد لروسيا، والذي يتضمن توفير المعلومات الاستخبارية الجغرافية المكانية لمساعدة موسكو في حربها.

وذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن خمسة مصادر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في مايو للقاء شي جين بينج.