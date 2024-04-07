"معلومات المناخ" يوضح الوصايا الزراعية الـ 10 في الأيام الأخيرة من برمهات

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، التابع لوزارة الزراعة، إن هذا الموسم مختلف نوعا ما عن المواسم السابقة من حيث شكل المناخ بصفة عامة ، موضحا: رغم برودة الليل فما زال النهار دافئا إلى حار في بعض الأحيان والفرق بين حرارة النهار والليل كبيرة ،مع وجود موجات دافئة يليها عودة للبرودة مرة أخرى ثم أيام حارة مفاجئة، وسيؤدي ذلك إلى اختلافات كبيرة في طبيعة النمو في كثير من التراكيب المحصولية، لذلك يجب التعامل مع هذه التراكيب بشكل مختلف ومبتكر".

وانتهازاً لاستقرار الجو خلال ما تبقى من شهر برمهات فيمكن انجاز ما يلي:

القمح :

في الغالب وصل لمرحلة النضج لمعظم المناطق ولا يحتاج اى معاملات وينصح بعدم تأخير الحصاد ( على اعتبار ان الموسم هذا العام مبكر بحوالي اسبوع ) .. أما الزراعات المتأخرة فيراعي ان يكون موعد الريات الأخيرة بعيد عن فترات حدوث نشاط للرياح ( متابعة ما يصدر من تنبيهات في هذا الخصوص.

البطاطس الصيفي المبكرة:

في نهاية عمرها او في طريقها للتقليع ... اما الزراعة المتأخرة فهي في حاجة ماسة لحمايتها من الندوة المتأخرة وتكثيف إضافة مركبات البوتاسيوم ( اتبع ما صدر من توصيات بخصوص التحجيم الآمن .

الزيتون:

في اهم مراحل التزهير والتحضير للعقد مع توقع زيادة الازهار المذكرة و ما زال موجات النمو الخضري لم يتوقف منذ دورة نمو الخريف فبرجاء عدم زيادة التسميد الازوتي باى حال من الأحوال و التعامل بمركبات الكالسيوم /بورون أو البورون / الموليبدنيوم قبل تفتح الازهار مع اقتصار مصدر الازوت على نترات الكالسيوم او سلفات النشادر .

المانجو :

الان في اكثر فترات الموسم حساسية لاي تغير في المناخ ويجب المتابعة الدقيقة للاشجار من حيث ظهور اى اعراض للبياض الدقيقي على الشماريخ او لفحة الازهار .. مع اعتبار ان استقرار سريان العصارة هو الشغل الشاغل لانه سيأمن امداد الأشجار بمركبات تكوين هرمونات الاخصاب والعقد .. يعني حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم اساسيان في برنامج التسميد هذه الفترة .

العنب:

سيحدث عدم انتظام للتحجيم في الأصناف المبكرة – ويجب مراعاة ذلك بعدم زيادة الرش بمنظمات النمو مع مراعاة الاهتمام بمركبات البوتاسيوم فوسفيت بالتبادل مع الكالسيوم فوسفيت.

إجراء الرشات الوقائية :

للطماطم والكنتالوب والبطيخ ضد الندوة المبكرة وتبقعات الأوراق والانثراكنوز ولفحة الساق الصمغية.

الظهور المتأخر لبعض الأمراض:

مثل الندوة المتأخرة في البطاطس واللطعة الأرجوانية في البصل والعفن الرمادي في الفراولة والبياض الدقيقي على المانجو (هام جداً) وعلى شيح البابونج ( الفيوم وبني سويف ..) وعلى القرعيات وخصوصا الكوسة.

الزراعات تحت الانفاق البلاستيكية:

( الطماطم – الباذنجان – الكنتالوب – البطيخ ) والتى تم كشف البلاستيك عنها، سيبدأ النمو الخضري في الزيادة على حساب التزهير والعقد والتحجيم وزيادة معدلات التنفيل .. يكون الري لمدد قصيرة يعني من 30 – 45 دقيقة (بالتنقيط) وعدم زيادة المياه تحت اى بند حتي لا يحدث اعفان جذور. ويقتصر التسميد على "عالي فسفور بالتبادل مع نترات الكالسيوم".

الزراعات النوعية:

هي اللى تروى مرة أو اتنين طول الموسم زي الكمون واليانسون والكراوية والكسبرة والحمص... دلوقتي في معظمها في مرحلة ما بعد العقد وهي تحتاج إلى اضافة مركبات البوتاسيوم لزيادة المادة الجافة بالحبوب.

استعجال الأجيال الأولى من الحشرات :

مثل التوتا ابسلوتا على الطماطم والبطاطس – دودة براعم الزيتون – دودة عناقيد العنب - حشرة منّ الخوخ الأخضر على البطاطس الصيفية المتأخرة (وعلاقتها بفيرس التفاف الاوراق). والمن على الفاصوليا وغيرها .. بالإضافة إلى زيادة عدد اجيال التربس والعنكبوت الاحمر وخاصة على الفراولة والباذنجان والفلفل والتربس على البصل.