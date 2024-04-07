الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت، اليوم الأحد 7 أبريل 2024، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نقلا عن مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطن الفلسطيني أيمن نادر مسالمة من بلدة إذنا غرب الخليل، ومحمد حاتم أبو رجب من بلدة يطا جنوب الخليل، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.

وفي السياق نفسه، أوضحت "وفا" نقلا عن الناشط الفلسطيني محمد عوض أن الاحتلال الإسرائيلي داهم مناطق القرن والطواحين في بيت أُمَّر شمال الخليل واعتقلت الشاب الفلسطيني علاء سعدي محمد بدر أبو عياش (25 عاما)، والأسير المحرر عايش أحمد مرشد عوض (37 عاما)، وتم نقلهم إلى معسكر عتصيون شمال البلدة.