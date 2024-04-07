جامعة العريش تشارك في إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس وجميع قيادات الدولة

شارك دكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش في الإحتفالية السنوية التي تنظمَّها رئاسة الجمهورية كلَ عام، حيث شارك الرّئيس عبدالفتَّاح السّيسيّ حفل إفطارِ الأسرة المصريَّةِ؛ والذي يدعوة فية قيادات الدولة وجميع فئات المجتمع و ممثلي أسرتهِ المصريَّة الكُبرى.



هذا وقد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر إفطار الأسرة المصريَّة، وسط مشاركة كافة طوائفِ المجتمعِ المصريّ على اختلاف فئاتهم، وانتماءاتهم الوطنيَّة.



وشارك في حفل إفطار الأسرة المصريَّة لعام 2024م عددٌ كبيرٌ من السَّادة الوزراءِ، وكبار رجال الدَّولةِ، والشَّخصيَّات العامَّةِ، والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السّياسيَّةِ، وأعضاء مجلسي النَّواب والشَّيوخ.



جدير بالذّكرِ أنْه يشارك في حفل الإفطار عددٌ من العائلات الفلسطينيَّةِ؛ إيمانًا من القيادة السّياسيّة بالأخوَّةِ بين الشّعبينِ الشّقيقينِ ومسؤليَّة مصر العظيمة المستمرّة تجاه أشقائها العربِ، وقضاياهم، وفي مقدّماتها القضيَّة الفلسطينيَّةِ.كل عام و مصرنا الحبيبة بخير ورقى ومزيد من الازدهار..وتحيا مصر.

