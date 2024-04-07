الأهلي يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة إنبي فى الدوري

يختتم فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم الأحد، باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة إنبي، المقرر لها العاشرة مساء غدا الاثنين، بإستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وخسر الأهلي من البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.

ويمتلك الأهلي 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري، بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 9.

ويستعيد الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبيه عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي في مباراة إنبي بالدوري، بعدما غاب الثنائي عن صفوف المارد الأحمر فى مباراتي سيمبا التنزاني بسبب عدم القيد الأفريقي.