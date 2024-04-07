18 إبريل.. "تمريض قناة السويس" تنظم الملتقى الطلابي العلمي العاشر

تُنظم كلية التمريض جامعة قناة السويس الملتقى الطلابي العلمي العاشر، يوم الخميس الموافق 18 إبريل تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يترأس الملتقى- الدكتورة فريدة كامل يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، تحت عنوان: " ابتكارات الذكاء الاصطناعي في التعليم التمريضي والممارسات والبحث العلمي في إطار التنمية المستدامة"، نسق للملتقى الدكتورة هناء السيد أمين ، ونسق لأنشطته رئيس اتحاد الطلاب عمار ياسر النادي.

وعن محاور الملتقى - أشارت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني إلى أنها تشمل:

تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التمريض.

التمريض الرقمي ..كيف يُعزز الذكاء الاصطناعي تقديم الرعاية الصحية؟

التكنولوجيا الذكية في الممارسات التمريضية التحديات والفرص.

التطورات الحديثة في تكنولوجيا الرعاية، رحلة التمريض في عصر الذكاء الاصطناعي.

تحسين الرعاية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التمريض تعليم ورعاية وبحث علمي " الآثار الأخلاقية والقانونية للذكاء الاصطناعي في التمريض".

ومن جانبها، دعت الدكتورة فريدة كامل الطلاب للمشاركة في أنشطة الملتقى، والتي تشمل عرض تقديمي، إنشاد ديني، دوري معلومات، فقرات فنية.

أما مواصفات العرض التقديمي، أكدت الدكتورة هناء السيد ضرورة تطابقها مع محاور الملتقى باللغة الإنجليزية، ومدته لا تزيد عن 10 دقائق.