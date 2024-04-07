عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. "تغير المناخ" تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الحالي

توقع الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، التابع لوزارة الزراعة، انكسار الحرارة بداية من غدا الاثنين، نهاراً وليلاً، وان كانت حول المعدل علي معظم الانحاء وانخفاض آخر في درجات الحرارة وعودة البرودة ليلا.

ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تبدأ من فجر الاثنين من الساحل الشمالي الغربي ( السلوم ومطروح ) ومع الوقت تتجه للداخل وتتركز على شمال الدلتا وتصل إلى الوجه البحري والقاهرة اخر اليوم، ثم تتجه إلى مدن القناة وسيناء وتستمر الثلاثاء وتتركز على شمال الدلتا وسيناء والأربعاء على مناطق شمال سيناء فقط.

وأشار “فهيم” في بيان له إلى انه ما زال هناك نشاط واضح للرياح في صورة هبات متقطعة خاصة على المناطق المفتوحة قد تكون محملة بالرمال والأتربة.