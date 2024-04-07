اليوم.. طقس دافئ نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 26 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يسود طقس دافئ نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ولطيف علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا وفي الصباح الباكر.

كما يشهد الاحد نشاط رياح علي أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 27 والصغرى 14 ، وعلى جنوب الصعيد 31 العظمي والصغري 20 درجة.