السمك ورقائق البطاطس.. أكبر معمر بالعالم يكشف سر عمره الطويل

كشف أكبر معمر بالعالم صاحب ال111 عامًا ويدعى جون ألفريد تينيسوود عن سر عمره الطويل، موضحًا أن الحظ لعب دور في حياته بالاضافة إلى تناول السمك ورقائق البطاطس كل يوم جمعة.

ولد تينيسوود في ليفربول في 26 أغسطس 1912، بعد أشهر قليلة من غرق السفينة تايتانيك، وعاش حربين عالميتين، وخدم في فيلق بالجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، حصل تينيسوود على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية يوم الخميس الماضي في دار الرعاية حيث يعيش في ساوثبورت، شمال غرب إنجلترا. .

وقال تينيسوود لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: "إذا كنت تشرب كثيراً أو تأكل كثيراً أو تمشي كثيراً - إذا فعلت الكثير من أي شيء - فسوف تعاني في النهاية".

وأضاف: "الأمر محض حظ، سواء عشت طويلاً أو عشت قصيراً، ولا يمكنك أن تفعل الكثير حيال ذلك".

جدير بالذكر أن، تأكيد فوز الإنجليزي تينيسوود، 111 عاماً، باللقب الجديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، جاء بعد وفاة صاحب الرقم القياسي الفنزويلي، خوان فيسينتي بيريز، هذا الشهر عن عمر يناهز 114 عاماً، كما توفي الياباني جيسابورو سونوبي، الذي كان ثاني أطول الناس عمراً، في 31 مارس الماضي عن عمر 112 عاماً.