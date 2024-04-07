الكنيسة الإنجيلية بالحوامدية تنظم إفطارا رمضانيا

نظمت لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلي مائدة افطار بالكنيسة الإنجيلية بالحوامدية بحضور ومشاركة راعيها القس عماد عشم وبحضور فضيلة الشيخ هاني رشاد مدير الأوقاف بالحوامدية

جاء ذلك بحضور النائب عصام إدريس والاستاذ نصحي زخاري سكرتير مجلس مدينة حلوان والقس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي والدكتور القس اسامة ناروز راعي الكنيسة الإنجيلية بالشروق ورئيس لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلي

والدكتور القس بشير أنور نودي راعي الكنيسة الإنجيلية بالجيزة وبمشاركة عدد من الشخصيات التنفيذية والشعبية ورجال الدين.

واقيمت ندوة فكرية تحدث فيها فضيلة الشيخ هاني رشاد مدير الأوقاف بالحوامدية عن سماحة الإسلام واحترامه للأديان الأخرى كما تحدث الدكتور القس أسامة ناروز عن مائدة المحبة التي تؤكد الجمال والسلام الذي نتحلى به وأن رسالتنا أن نغرس محبة الوطن للأجيال القادمة وتحدث القس رفعت فكري عن ضرورة صوم القلب عن الخطايا والشرور وصوم العين عن النظرات الشريرة وصوم الارجل عن الجريان للسوء وصوم اليد عن نهب المال العام والرشوة وؤاد جو من المحبة والسلام والاحترام والتآخي..

وبدأ اللقاء بالسلام الوطني .

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