بعد 6 أيام تحت الأرض.. استخراج جثمان طه «ريان المنيا» من البئر

فى مشهد حزين اختلطت فيه الدموع والأمل تم استخراج جثة الشاب طه "ريان المنيا" بعد ٦ أيام قضاها فى ظلام البئر الضيق عمقة ٣٠ متر، وذلك فى مزرعة بالظهير الصحراوي الغربى بمركز المنيا، والتوجه بالجثة إلى المستشفى العام بالمنيا؛ استعدادًا لدفنها فى مقابر قرية عزبة عزاقة التابعة لمركز المنيا.



وكانت الجهود قد تواصلت من أجل استخراج جثمان طه محمد عبد العزيز، والتى استمرت ليل نهار، وسط تكاتف الجميع الأهالي والأجهزة التنفيذية، من أجل إنجاز أعمال البحث عن المزارع الذي سقط في بئر مياه جوفية، عمقه 23 مترًا بالطريق الصحراوى غرب مركز المنيا.

وتعود أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أهالي عزبة حامد عزاقة، التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، بسقوط مزارع في بئر مياه جوفية عمق 23 مترا، بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.

وكانت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف والشرطة، قد انتقلت مع لوادر الوحدة المحلية، وتبين سقوط مزارع يبلغ من العمر 30 عامًا، مزارع، مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، سقط في بئر مياه جوفية معطل، بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، أثناء سيرة بالأرض الصحراوية، عقب صلاة المغرب.

وكان المحافظ قد أصدر تعليماته على الفور إلى رئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الأمن بسرعة التوجه إلى مكان الحادث حيث تم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة (عدد 4 لودر كبير + حفار + دقاق +مولد كهربائى ) للمعاونة في استخراج جثة المتوفي وتم إخطار النيابة العامة بالحادث.

جاء ذلك فور تلقي غرفة عمليات المحافظة عصر الثلاثاء 2/4/2024 بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص ويدعى طه محمد عبد العزيز حسن 30 سنة ومقيم بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل دائرة مركز المنيا داخل بئر بعمق حوالى 25 مترا فى زمام مزرعة أرض مستصلحة بالظهير الصحراوي الغربي( قرية 8 ) دائرة مركز المنيا وضع يد ابن خاله ويدعى / أحمد عطية حمودة السن 44 عاما ومقيم بنفس عنوان المتوفى بذات القرية حيث تبين سقوط المتوفي أثناء ترجله بالقرب من البئر مما أدى إلى انزلاق قدمه.

وبتكثيف الجهود وسط دعوات الأهالى تم استخراج الجثمان استعدادًا لدفنه.