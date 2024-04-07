رئيس وزراء بريطانيا: بلادنا مصدومة من حمام الدم في غزة

صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن المملكة المتحدة مصدومة من إراقة الدماء في غزة وهذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي.

وقال سوناك وفي بيان نشره بعد نصف عام على بدء الحرب أمس السبت، إن "المملكة المتحدة بأكملها مصدومة من حمام الدم" في غزة.

وأضاف: "هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي. يجب إطلاق سراح الرهائن. المساعدات يجب أن تتدفق".

وتابع: "روّعنا مقتل الأبطال البريطانيين الشجعان الذين نقلوا الطعام للمحتاجين في غزة".

وشدّد رئيس الوزراء البريطاني على أن "أطفال غزة بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية، تؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام طويل الأمد"، معتبرا أن هذه هي "أسرع طريقة لإخراج الرهائن وتوصيل المساعدات".