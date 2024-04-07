انفجر إطارها.. الاستعلام عن صحة 7 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالصف

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ٧ أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ميكروباص بالصف، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بقرية غمازة بالصف، وبالانتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص انحرفت عن مسارها بعد انفجار الإطار الخلفي، مما أدى إلى انقلابها في ترعة جافة وانقلابه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.