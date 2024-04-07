دخل في سور حديدي.. إصابة 16 عاملًا إثر انقلاب ميني باص بالهرم

طلبت جهات التحقيق بالجيزة، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول إصابة ١٦ عاملًا في انقلاب ميني باص أعلى الطريق الدائري المتجه للهرم، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت بالتحفظ على السائق للاستماع إلى إفادته عن ملابسات الحادث.

بداية الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري بالهرم، وبالانتقال والفحص.



تبين أنه أثناء سير مبني باص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة واصطدامه بالسور الحديدي للطريق، نتج عن الحادث إصابة 16 عاملا، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.