سقطوا من سقالة.. تحقيقات موسعة في إصابة 6 عمال بـ«الإنتاج الإعلامي»

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول إصابة ٦ عمال إثر سقوطهم من أعلى سقالة بمدينة الإنتاج الإعلامي بـ٦ أكتوبر، واستمعت إلى إفادات شهود العيان ومشرفي الصيانة عن ملابسات الحادث، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



البداية كانت بتلقي المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، إخطارًا بسقوط سقالة في الحي الفرعوني بمدينة الإنتاج الإعلامي، وبوجود عمال مصابين.



وتبين بعد التحقيق، أن العمال الستة كانوا يقومون بتركيب ديكورات لإحد الأفلام عندما سقطوا من السقالة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وقامت النيابة العامة بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.