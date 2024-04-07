«الصحفيين» تُكرم ابنتي الزميل توفيق رجب بمسابقة القرآن الكريم

كرمت نقابة الصحفيين، ابنتي الزميل توفيق رجب الصحفي بـ«البوابة نيوز»، نور ورنا توفيق رجب؛ لفوزهم بمسابقة القرآن الكريم التي تُنظمها النقابة بإشراف الأزهر الشريف.

يشار إلى أن نقابة الصحفيين أقامت، مساء أمس السبت، حفلًا لتسليم جوائز مسابقة القرآن الكريم، لأبناء أعضاء نقابة الصحفيين، في تمام الساعة ٨ مساءً بالطابق الرابع بمقر نقابة الصحفيين.

وقالت النقابة في بيان لها، إن المسابقة تتكون من 4 مستويات، هي حفظ جزء واحد للمستوى الأول، و5 أجزاء للثاني، وحفظ 10 أجزاء المستوى الثالث، أما المستوى الرابع، فهو لحفظ 30 جزءًا من القرآن الكريم.

يذكر أن المسابقة تُقام تحت إشراف الأزهر الشريف.