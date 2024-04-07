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الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

المقاومة الإسلامية في العراق تُصيب هدفًا حيويًا في إيلات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد، عن استهدافها لهدف حيوي في مدينة إيلات الإسرائيلية المعروفة بـ "أم الرشراش"، باستخدام الطائرات المسيرة، مؤكدة استمرارها في سلسلة عملياتها.

وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق": "نحن مستمرون في مواجهة الاحتلال، ونساند إخواننا في غزة، ونرد على الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الغاصب ضد الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، وفي هذا السياق، استهدف مجاهدونا صباح يوم الأحد الموافق 7 / 4 / 2024، هدفًا حيويًا في مدينة إيلات (أم الرشراش) داخل أراضينا المحتلة، باستخدام الطائرات المسيرة".

وأضاف البيان: "نؤكد من جانبنا كمقاومة إسلامية استمرارنا في تصدينا للعدوان".

يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" عن استهدافها هدفًا عسكريًا في الجولان المحتل باستخدام الطائرات المسيرة.

المقاومة الإسلامية في العراق استهداف هدف حيوي إيلات