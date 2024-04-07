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الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص إثر هجمات روسية على "دونيتسك"

هجمات روسية
هجمات روسية
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية والإقليمية في مدينة دونيتسك بأوكرانيا، فاديم فيلاشكين، السبت مقتل 3 أشخاص في المدينة في أعقاب قصف روسي.

وجاء في بيان صادر عن فيلاشكين، أوردته وكالة أنباء "يوكراين فورم" أمس، أن "ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان نتيجة القصف الذي تعرض له الجزء الأوسط من المنطقة اليوم".

وأضافت الوكالة الأوكرانية أن الروس "أطلقوا بعد ظهر اليوم نيران المدفعية على منطقتي كوراشيفكا ومارينكا في دونيتسك".

وفي كوراشيفكا، أوضحت "يوكراين فورم" أن شخصين قتلا وجرح أخر نتيجة هذه الهجمات، بينما قتل أخر في مارينكا.

أوكرانيا مقتل أشخاص هجمات روسية دونيتسك